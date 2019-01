In arrivo una trilogia cinematografica interamente dedicata ad Harley Quinn?

Il rumor proviene Geeks WorldWide, per cui è ovviamente da prendere "con le pinze". Secondo il sito, l'Harley Quinn di Margot Robbie potrebbe essere presto la protagonista di una particolarissima evoluzione caratteriale, sparsa nel corso di tre film.

Il film che l'ha vista esordire dinnanzi al grande pubblico non avrà riscosso il successo sperato, ma l'Harley Quinn del DCEU è riuscita nell'impresa di diventare totalmente iconica nell'immaginario collettivo.

Attesa nuovamente nell'imminente Birds of Prey (in cui si spartirà la scena con altre due supereroine, del calibro di Black Canary e Cacciatrice), la folle amante del Joker potrebbe quindi essere ulteriormente approfondite nel corso di altre due pellicole prodotte dallo studio: Gotham City Sirens e un crossover cinematografico tra questi due franchise al femminile.

Potremmo quindi assistere ad un'Harley Quinn in bilico tra bene e male, indecisa sul proprio futuro e al culmine della propria follia, all'interno di un terzo film (provvisoriamente titolato Birds of Prey v Gotham City Sirens) in grado di mescolare tutti questi fattori legati indissolubilmente al personaggio.

Considerando il successo assicurato che ulteriori progetti con la Robbie potrebbero garantire, non ci sarebbe da stupirsi se, nei prossimi anni a venire, Harley Quinn finisse col diventare la vera e propria icona di questo ancora altalenante DC Extended Universe.

Noi, come sempre, vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi.