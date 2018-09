In arrivo una prima occhiata ufficiale a Captain Marvel?

Captain Marvel debutterà a marzo nei cinema di tutto il mondo, e a sei mesi dalla sua release i Marvel Studios ancora non hanno mostrato nulla di ufficiale dal film.

Per intenderci, un primo trailer dovrebbe arrivare sicuramente a breve e, possibilmente, proprio entro la fine di questo mese. Ma prima di questo, dovremmo vedere 'qualcosina' in più sulla supereroina dei fumetti della Marvel grazie ad Entertainment Weekly. O meglio: è quello che lascia intendere la sua protagonista, Brie Larson, in una serie di tweet rilasciati ore fa.

"Hey, EW, sono annoiata. Vogliamo spaccare Internet domani?" ha chiesto la Larson al famoso magazine, che immediatamente ha risposto: "Si! Incontriamoci a mezzogiorno. Abbiamo qualcosa di Marvel-ous in mente!".

Insomma, sembra proprio che EW pubblicherà la prima occhiata ufficiale a Captain Marvel nel corso della giornata. L'appuntamento dovrebbe essere per mezzogiorno, il che vuol dire che prima delle 18 non dovrebbe arrivare proprio nulla in rete. Noi vi terremo aggiornati e pubblicheremo quanto prima tutte le novità e i possibili scatti ufficiali al cinecomic della Marvel sulle pagine di Everyeye.it.

Ricordiamo che il cinefumetto dedicato al personaggio di Carol Danvers arriverà nei cinema per l'8 marzo in USA, per la regia del duo Anna Boden & Ryan Fleck.