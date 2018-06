In arrivo domani il trailer dello spin-off di Bumblebee

Il primo trailer di Bumblebee, lo spin-off della saga dei Transformers, è in arrivo domani. A rivelarcelo è un video apparso nell'account Facebook tedesco di John Cena, che farà parte del cast del film.

"Ciao, come va? Qui è John Cena, dal nuovo film Bumblebee," saluta Cena nel video. "Con Bee torneremo agli inizi, il periodo in cui mi sono innamorato della saga. Il nuovo trailer debutta domani e non perdetevi Bumblebee nei cinema a Natale!"

Nella pellicola Cena vestirà i panni di Burns, un agente del Settore 7, un'organizzazione governativa segreta che si occupa di tecnologie e creature extraterrestri. La storia si svolgerà nel 1987, venti anni prima degli eventi del primo Transformers.

Il regista del nuovo progetto della Paramount sarà Travis Knight, persona chiave della Laika, per cui ha anche diretto Kubo e la spada magica. Oltre a John Cena figurano nel cast Hailee Steinfield, Pamela Adlon, Jorge Lendeborg Jr., Stephen Schneider, Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Grace Dzienny e Abby Quinn.

Secondo quanto riporta Comicbook.com, Bumblebee non sarebbe l'unico film in programma per espandere l'universo dei Transformers: sembrerebbe che la Paramount stia preparando anche Transformers One, pellicola incentrata sull'origine di Autobots e Decepticons, oltre ad un crossover con GI Joe e altre proprietà Hasbro.

Bumblebee, che abbiamo già visto in azione al CinemaCon, arriverà nelle sale il 21 dicembre.