Improvvisamente Natale: trailer e data per il film Prime Video con Diego Abatantuono

Non solo Your Christmas or Mine su Prime Video: pochi minuti fa, infatti, la piattaforma di streaming on demand ha annunciato trailer e data d'uscita per Improvvisamente Natale, nuova commedia natalizia esclusiva con protagonista Diego Abatantuono.

Il film, che sarà disponibile dall'1 dicembre, come mostrato dal filmato promozionale che trovate all'interno dell'articolo racconta la storia di Chiara, 8 anni, che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso albergo d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta e Giacomo, hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente della settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno. Lorenzo, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Nel cast di Improvvisamente Natale, oltre a Diego Abatantuono, anche Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (in arte Mago Forest), Nino Frassica e Gloria Guida, di ritorno sugli schermi dopo anni di assenza, affiancati dalla giovanissima protagonista Sara Ciocca. Il film è diretto da Francesco Patierno e prodotto da Notorious Pictures.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Diego Abatantuono è anche su Sky col nuovo film Il mammone, remake della famosa commedia Tanguy.