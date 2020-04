È improbabile che Tenet e Top Gun: Maverick escano nelle sale in estate

La chiusura dei cinema americani e le incertezze legate all'evolversi dell'emergenza Coronavirus hanno portato al rinvio di importanti film in arrivo nei prossimi mesi, da No Time To Die a Wonder Woman 1984, ma l'uscita di alcune delle pellicole più attese della stagione estiva non è ancora stata modificata.

Stiamo parlando in particolare di Tenet, il nuovo action sci-fi di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, e Top Gun: Maverick, atteso sequel del cult di Tony Scott che vedrà Tom Cruise di ritorno in uno dei ruoli più iconici della sua carriera.

Tuttavia, sebbene il loro arrivo sia ancora previsto per giugno e luglio, un nuovo report di Variety sull'impatto del COVID-19 sulla stagione estiva mette in guardia su un possibile posticipo di entrambe le pellicole.

"Alcuni ritardatari, come Tenet e Top Gun: Maverick, devono ancora rimandare le loro uscite di giugno o luglio, ma sembra improbabile che arriveranno al cinema come previsto" si legge infatti sulle pagine della rivista, che nei giorni scorsi ha confermato che il blocco totale delle riprese potrebbe anche ritardare l'arrivo di importanti titoli attesi per il 2021 come The Batman e Shang-Chi.

Ricordiamo che al momento l'uscita di Tenet è prevista per il 17 luglio, mentre Top: Gun Maverick dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 24 giugno (in Italia il 15 luglio).

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Sony ha posticipato Morbius, Ghostbusters 3 e Uncharted.