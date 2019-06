Un'improbabile ma necessaria alleanza nel full trailer ufficiale di The Agry Birds Movie 2

Era da maggio che non avevamo più informazioni relative all'interessante The Angry Birds Movie 2, che uscirà in Italia con il titolo di Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre, ma ecco che oggi la Sony Pictures ha diffuso online un primo, divertente full trailer ufficiale del secondo film tratto dal videogioco Rovio.

In questo secondo capitolo delle avventure cinematografiche degli Uccelli Arrabbiati più famosi del mondo, i pennuti di casa Rovio e i verdissimi e intelligenti maialini saranno costretti ad unire le forze al sorgere di una nuova e pericolosa minaccia che rischia di distruggere le loro Isole. Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila si uniranno al Re Maiale, Leonard, a Courtney e Garry per formare un'incredibile super squadra in un film che promette tinte da spy-thriller, ovviamente parodiando il genere come già fatto ad esempio da Cars 2.



Nel cast di doppiatori originali figurano Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride e Peter Dinklage, mentre tra le new entry troveremo Sterling K. Brown e Rachel Bloom. A dare la voce al cattivo Zeta, deciso a congelare le Isole dei nostri eroi, ci sarà invece Leslie Jones.



Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre uscirà nelle sale italiane il prossimo 12 settembre, mentre in America uscirà il 14 agosto.