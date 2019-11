L'imprevedibile Ricky Gervais torna nel promo dei Golden Globe 2020

Contrariamente al trend che ha da poco preso piede a Hollywood, ovvero di mandare in onda le grandi premiazioni senza un host per la serata, la settantasettesima edizione dei Golden Globe avrà un presentatore, Ricky Gervais, che vediamo combinarne una nelle sue già dal promo dell'evento.

Aveva ripetutamente asserito che non lo avrebbe più fatto, e invece eccolo qui: Ricky Gervais presenterà nuovamente i Golden Globe Awards.

Dopo averla condotta per ben quattro volte (2010, 2011, 2012 e 2014), Gervais ha dinuovo l'arduo compito di intrattenere il pubblico della cerimonia e trovare un nuovo modo per catturare e mantenere alta la sua attenzione.

Ed è proprio su questo che si focalizza il primo promo per la serata. Nel video che trovate anche qui nell'articolo, un cameraman gli spiega cosa fare nello spot: "Facciamo che dici la battuta e ti versi un drink".

E Gervais agisce di conseguenza: "Ok... Sono Ricky Gervais, e presenterò i Golden Globes"... per poi spruzzare dappertutto lo champagne, bagnando anche le telecamere.

"Come sempre, non abbiamo idea di quel che farà" dice la voce narrante, che ci ricorda data e ora dell'evento in onda su NBC.

Gervais è noto per essere piuttosto tagliente nelle sue battute (non sempre felici), e per questo ha più volte fatto discutere (leggi: Ricky Gervais e Mel Gibson ai Golden Globe 2016).

"Quando c'è Ricky Gervais al timone dei Golden Globe, possiamo sempre aspettarci qualcosa di inaspettato. non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà quest'anno" ha dichiarato il Presidente dell'HFPA Lorenzio Soria.

La cerimonia di premiazione dei Golden Globe si terrà a Beverly Hills il 5 gennaio 2020.