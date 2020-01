Impressionante Tolo Tolo: supera Joker con 33 milioni di euro incassati in 7 giorni

Continua a impressionare il Tolo Tolo di Checco Zalone, debutto registico del comico pugliese che in soli sette giorni di programmazione - appena una settimana - ha superato gli incassi complessivi al boxoffice italiano di uno dei più importanti titoli internazionali del 2019, il bellissimo Joker di Todd Phillips.

Ride bene Zalone che ha messo alle strette i cinecomic, ma d'altronde era preventivabile. Scendendo nei particolari delle cifre, in sette giorni il riuscito e coraggioso Tolo Tolo ha incassato la bellezza di 33,446 milioni di euro, superando dunque i 32,751 milioni di euro portati a casa dal Joker con Joaquin Phoenix e prossimo (davvero vicinissimo) a battere anche Avengers: Endgame dei fratelli Russo (34,025 milioni di euro) e Il Re Leone di Jon Favreau (42,915 milioni), quest'ultimo l'incasso più alto dell'anno ormai concluso.



Data la velocità delle entrate e la risposto attiva del pubblico, che continua ad affollare le sale grazie a un passaparola generalmente positivo ma spinto anche dalla curiosità, Tolo Tolo potrebbe davvero aspirare a battere il miglior incasso italiano di tutti i tempi, quello di 72,601 milioni di euro registrato dal precedente film di Zalone, Quo Vado? del 2016.



Considerando una permanenza al cinema di almeno altre due settimane, l'obiettivo non è per nulla irraggiungibile.