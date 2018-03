Impressionante Black Panther: T'Challa ha superato l'incredibile traguardo di 1.2 Miliardi

Non c'è molto altro da dire su: il film è un successo assoluto, e ora ha superato la cifra record di 1,2 miliardi al botteghino mondiale, il che ha anche permesso alla Disney di superare il miliardo al box office internazionale.

Il blockbuster ha guadagnato altri 3 milioni di dollari oltreoceano mercoledì sera, il che ha dato alla Casa di Topolino lo slancio necessario per superare la soglia di 1 miliardo. Questo significa anche che Black Panther è ora il quattordicesimo film a raggiungere il traguardo di 1,2 miliardi nel mondo, una rara prodezza che lo avvicina ancora di più a un altro film della Marvel, Iron Man 3; se lo superasse, sarebbe T'Challa l'eroe con il "solo" movie più redditizio della storia.

Ma ciò che rende la corsa al botteghino di Black Panther ancora più notevole è la scissione tra i suoi incassi nazionali ed esteri. Secondo Deadline, il film è a 590,4 milioni di dollari al botteghino internazionale e 612,1 milioni di dollari in casa: siamo a 50-50. Mentre i film Marvel in genere guadagnano di più nei mercati esteri, la corsa casalinga del film è stata fenomenale!

Deadline nota inoltre che la Cina è l'attuale leader internazionale, guida infatti con 99,2 milioni di dollari. In riferimento alle altre recenti pellicole Marvel Studios poi, Black Panther è adagiata al 34% sopra Doctor Strange, il 25% sopra Guardiani della Galassia Vol. 2 e all'11% sopra Thor: Ragnarok. Notevole!

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.