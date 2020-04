Un'Impresa da Dio con Steve Carell stasera su Italia 1 alle 21:10

Chi ha amato Una Settimana da Dio potrebbe provare stasera ad immergersi nuovamente in quelle atmosfere bibliche e deliranti con Un'Impresa da Dio, film del 2007 che vede Steve Carell tornare nei panni del suo Evan Baxter.

Film diretto da quel Tom Shadyac che quattro anni prima aveva portato in sala la fortunatissima commedia con Jim Carrey e Morgan Freeman, Un'Impresa da Dio si pone come spin-off del suo più fortunato predecessore dal quale, però, è totalmente slegato dal punto di vista della trama.

Evan Baxter, arrogante ed insopportabile rivale di Bruce in Una Settimana da Dio, ha smesso i panni dell'anchorman ed è stato eletto al Congresso degli Stati Uniti d'America. Stavolta, però, tocca a lui incontrare Dio: l'Onnipotente interpretato ancora una volta da Morgan Freeman gli chiede di costruire un'arca in vista di un diluvio imminente, proprio come narrato nella Bibbia.

Dopo i tentennamenti iniziali, Evan si convince della veridicità della cosa e comincia a seguire le istruzioni del suo 'superiore': ne seguirà, ovviamente, un'infinita serie di gag ma anche un messaggio a sfondo ambientalista. Film meno fortunato in termini di successo e critica rispetto a Una Settimana da Dio, potrebbe comunque rappresentare una buona opzione per una spensierata serata in famiglia. Nel caso vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Un'Impresa da Dio.