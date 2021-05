Un'Impresa da Dio, le coppie di animali sono davvero composte da un maschio e una femmina?

La trama di Un'Impresa da Dio la conosciamo tutti: l'odioso Evan Baxter visto nel precedente film con Jim Carrey viene contattato da Dio proprio come accadeva al suo predecessore, ma stavolta la richiesta è quella di costruire un'arca per mettere in salvo le varie specie animali da un nuovo, imminente diluvio universale.

Le regole sono quelle che conosciamo: una coppia composta da un maschio e una femmina per ogni specie animale da mettere in salvo. Ma la produzione sarà stata davvero così diligente nel rispettare le disposizioni del Dio dal volto di Morgan Freeman?

In realtà non proprio: le coppie di animali viste in Un'Impresa da Dio sono infatti spesso formate da esemplari dello stesso sesso. Non si tratta di negligenza, però, bensì di una scelta figlia di un'analisi precisa della situazione: in alcuni casi, infatti, l'affiancare esemplari maschi ad esemplari femmine avrebbe potuto causare qualche problemino.

La questione nacque ad esempio per gli elefanti (furono utilizzate due femmine, solitamente più mansuete) e per le giraffe (in questo caso la scelta ricadde su due maschi): in questo modo ci si assicurò che tutto filasse liscio e che nessun incidente mettesse in pericolo l'operazione arca! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Un'Impresa da Dio.