Quanto sarà importante Captain America: Brave New World per il MCU?

Ormai manca meno di un anno all'uscita di Captain America: Brave New World, fissato per il 14 febbraio 2025, e con le prime informazioni ufficiali che abbiamo sul film possiamo fare qualche congettura: quanto sarà importante nell'economia del Marvel Cinematic Universe?

Cominciamo ovviamente dalle prime immagini ufficiali di Captain America 4 e dalla descrizione di un filmato che è stato mostrato al CinemaCon in cui viene comunicato chiaro e tondo che Thunderbolt Ross chiede a Sam Wilson di rimettere assieme gli Avengers.

Un confronto diretto quindi tra il personaggio di Harrison Ford (che prende il posto dello scomparso William Hurt) e quello di Anthony Mackie, dopo gli eventi di Falcon and the Winter Soldier. Finalmente quindi si tornerà a parlare di Avengers, cosa che sembrava quasi dimenticata nel Marvel Cinematic Universe.

Ecco perché Captain America: Brave New World potrebbe davvero essere importantissimo per il franchise, riportando il discorso sul supergruppo più famoso dell'MCU, che dovrà essere pronto per quando arriverà Kang con le sue varianti (sempre che sarà davvero così).

C'è poi l'incognita dello stesso Thunderbolt Ross, che tanti ormai danno per scontata: la sua trasformazione in Hulk Rosso. Un nemico di questo calibro difficilmente potrà essere sconfitto da pochi eroi, e chissà che la nuova minaccia degli Avengers possa risultare proprio lui, prima di Kang (o addirittura al posto di Kang).

E secondo voi quanto sarà importante il film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al primo sguardo di Tim Blake Nelson come Leader in Captain America Brave New World.

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su