L'implacabile: Glen Powell nel ruolo che fu di Schwarzenegger nel remake di Stephen King

La superstar Glen Powell tornerà a collaborare con Paramount Pictures dopo l'enorme successo di Top Gun: Maverick grazie al remake de L'implacabile, cult con Arnold Schwarzenegger tratto dal romanzo di Stephen King.

L’attore, che ha consolidato il suo status di protagonista con la commedia romantica di successo Tutti tranne te, sarà il protagonista de L'implacabile nel ruolo che fu di Schwarzenegger: il film sarà un nuovo adattamento del romanzo di Stephen King e verrà diretto da Edgar Wright, che sta sviluppando il progetto dal 2021 e che sarà anche produttore insieme a Nira Park e a Simon Kinberg.

Pubblicato nel 1982 e scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman, L'implacabile è ambientato nel 2025 in un'America sotto un regime totalitario che utilizza giochi a premi violenti per tenere a bada le masse prive di diritti civili. Un uomo disperato, alla ricerca di soldi per la figlia malata, si unisce allo spettacolo più popolare, The Running Man, in cui squadre di assassini danno la caccia ai concorrenti. Più a lungo sopravvive, più soldi guadagna: ma come scopriranno i produttori e gli assassini dello show, quest’uomo disperato infrangerà tutte le regole e svelerà gli oscuri segreti dello show. La storia è stata precedentemente adattata nel 1987 nel film con Arnold Schwarzenegger diretto da Paul Michael Glaser. Wright ha scritto la nuova sceneggiatura insieme a Michael Bacall.

Ricordiamo che Glen Powell tornerà anche in Top Gun 3, attualmente in lavorazione in casa Paramount. Quest'estate, i suoi fan potranno ritrovarlo al cinema nell'atteso nuovo film Warner Bros Twisters e in Hit-Man di Richard Linklater.

