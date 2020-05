L'Impero del Sole: sapevate che Christian Bale vinse il ruolo su 4000 bambini provinati?

L'impero del sole resta ancora oggi uno dei film più intensi della carriera di Steven Spielberg, anche tra i meno conosciuti del pubblico mainstream, eppure, oltre ad essere un lungometraggio eccezionalmente scritto, diretto e interpreto, proprio il titolo ispirato alla vita di J.G. Ballard ha dato i natali cinematografici a Christian Bale.

Diciamo almeno i Natali che lo portarono poi al successo in giovanissima età, dato che all'epoca aveva appena 13 anni ed esplose sul grande schermo grazie a un autore del calibro di Steven Spielberg. La storia dietro il suo casting vede due sorprendenti curiosità. La prima è che Bale venne raccomandato dall'allora moglie del regista, Amy Irving, che aveva collaborato con il piccolo interprete nel film tv Anastasia: The Mystery of Anna.



La raccomandazione ovviamente non bastò e Bale dovette comunque sottoporsi a un provino molto difficile per un ruolo ambitissimo. E qui arriva la seconda curiosità, quella poi più impressionante, dato che l'attore vinse il ruolo battendo la bellezza di 4000 bambini che erano stati provinati per la parte di Jamie "Jim" Graham. 13 anni e già in pole position per essere un grande.



Vi ricordiamo che L'impero del sole di Steven Spielberg va in onda questa sera alle 21:15 su TV2000.