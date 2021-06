Impero, Sky racconta il mondo del calciomercato nella nuova serie con Giancarlo Giannini

Si dice che il periodo preferito degli appassionati di calcio sia quello che vede in campo non le squadre, ma presidenti e direttori sportivi: il calciomercato muove ogni anno cifre incredibili e appassiona i tifosi di tutto il mondo, gli stessi tifosi che ora potranno conoscerne i retroscena grazie ad Impero, la nuova serie annunciata da Sky.

Scritta da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti, Impero nasce da un'idea di Alessandro Roja e Andrea Grandi e vedrà la partecipazione di attori del calibro di Giancarlo Giannini, Francesco Montanari ed Elena Radonicich; gli 8 episodi dello show ci racconteranno dunque il mondo dei procuratori sportivi, tra interessi economici miliardari e ingaggi che rischiano di saltare da un momento all'altro.

"Impero è la storia del riscatto di un uomo. Corso Manni è una star dei procuratori del mondo del calcio. All'apice della sua carriera perde tutto, il lavoro, la felicità coniugale, il rapporto con il padre. Ingiustamente accusato di aver preso parte ad un giro di scommesse clandestine, viene incastrato e per riabilitarsi dovrà pagare un alto prezzo. Impero è anche il romanzo di formazione di due giovani campioni, una storia fortemente valoriale ed aspirazionale. Perché quando si parla di calcio, c'è un punto di vista che deve essere raccontato, quello del sogno. Quello che ti fa immaginare che l'asfalto possa essere un manto erboso, che due zaini a terra possano segnare il confine della porta e che la periferia in cui sei nato possa essere uno stadio con le luci a giorno. Della gara non resterà tanto il risultato ma l’eroismo della sfida, il gesto sportivo e il codice d’onore del nostro Impero" sono state le parole di Luca Barbareschi, che si occuperà della produzione della serie.

Impero esordirà in esclusiva su Sky e NOW TV in tutti i Paesi in cui i servizi Sky sono presenti. Nell'attesa dell'esordio di questo nuovo show, intanto, qui trovate tutte le serie sbarcate su Sky nel corso di giugno 2021.