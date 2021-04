L'ultimo Imperatore, Videa pubblica il film di Bernardo Bertolucci su Youtube

A sorpresa, Videa ha pubblicato nelle ultime ore su Youtube il film completo de L'ultimo Imperatore, immortale capolavoro della Settima Arte diretto da Bernardo Bertolucci vincitore di 9 Premi Oscar nel 1988, compresi quelli al Miglior Film, alla Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura non Originale.

La storia vera di "Pu Yi" l'ultimo imperatore della Cina: dal 1908 agli inizi della rivoluzione maoista. Nacque imperatore nel 1906 e morì nel 1967, come cittadino qualsiasi della Repubblica Popolare Cinese. Tragitto di un uomo dall'onnipotenza alla normalità, dal buio della nevrosi alla luce della quotidianità.



Il film è ancora oggi ricordato come una delle migliori opere dell'autore italiano insieme ai suoi indimenticabili Ultimo tango a Parigi (1972), Novecento (1976) e The Dreamers - I Sognatori (2003). Tra tutti i lungometraggi diretti da Bertolucci, comunque, proprio L'ultimo imperatore è il suo titolo più visto e premiato di sempre, anche se non per forza di cose il più amato dai fan.



Potete rivedere tutto il film nel video che trovate in alto nella notizia, in forma totalmente gratuita. Una sorpresa particolarmente gradita da parte di Videa che siamo certi farà felici tutti gli appassionati cinefili amanti di Bertolucci.



