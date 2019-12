L'Imperatore torna a parlare nell'ultimo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il ritorno dell'Imperatore è sicuramente uno dei momenti più attesi, forse il più atteso in assoluto, di questa trilogia di Star Wars. Disney lo sa bene e, come già fatto nei precedenti trailer, ha voluto mettere sapientemente in evidenza la cosa nell'ultimo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.ultimo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Nel breve filmato, rilasciato soltanto alcune ore fa, abbiamo potuto godere di trenta secondi di concitate scene di quella che sarà ovviamente la battaglia decisiva per le sorti della Galassia. Vediamo inoltre Rey e Kylo Ren affrontarsi spada laser contro spada laser in quello che si preannuncia essere il momento culminante del film di J. J. Abrams.

È esattamente nell'attimo che precede l'inizio dello scontro che udiamo distintamente la voce dell'Imperatore: "Che la battaglia abbia inizio" annuncia Palpatine, riferendosi probabilmente proprio allo scontro tra i due ultimi alfieri della Forza.

I piani di Darth Sidious sono comunque ancora un mistero, e chissà che non riguardino anche la stessa Rey, la cui versione 'dark' vista nel trailer ha destato non poca curiosità proprio in relazione a possibili dinamiche che coinvolgano anche Palpatine. Ciò che è certo è che l'Imperatore, oltre ad essere un potentissimo maestro Sith, è anche e forse soprattutto un fine uomo politico: non abbiamo dubbi, dunque, sul fatto che tutti questi anni di attesa siano stati funzionali alla messa a punto di un piano che tra poche settimane potremo finalmente scoprire.

Non solo spot, comunque: un nuovo poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato rilasciato tramite Instagram, come apripista per una nuova serie di immagini che ci accompagnerà fino al prossimo 18 dicembre.