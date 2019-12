L'Imperatore appare per la prima volta nel nuovo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il ritorno dell'Imperatore in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è più un mistero ormai da mesi a questa parte: la produzione non ha fatto nulla per nascondere la cosa, al contrario, ci ha praticamente costruito su la quasi interezza della campagna pubblicitaria del film conclusivo della Skywalker Saga.

Certo, dato l'innegabile carisma del personaggio e la sua importanza ai fini della storia la curiosità si è comunque creata, rinvigorita di tanto in tanto dall'uscita di nuovi spot e trailer nei quali abbiamo ascoltato spesso e volentieri la voce di Palpatine, prima con una semplice risata e poi con quel solenne "Che la battaglia abbia inizio" risuonato durante uno degli ultimi spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Lo spot rilasciato alcune ore fa ci fa però finalmente dono di qualcosa di più consistente: per la prima volta, infatti, intravediamo finalmente la figura dell'Imperatore in persona. Certo, si tratta di pochi frame nei quali riusciamo appena a renderci conto che si tratti proprio di Darth Sidious, ma la presenza scenica sembra esserci tutta: tutto ciò che possiamo fare ora è chiederci quali piani Palpatine abbia per Kylo Ren e, chissà, magari anche per Rey.

Quali che siano i piani dell'Imperatore, comunque, J. J. Abrams ci ha concesso qualche anticipazione nei giorni scorsi: il regista ha infatti parlato del ruolo di Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.