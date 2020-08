Impasse, spettacolare primo trailer per il nuovo film di Zhang Yimou!

Pochi minuti fa è sbarcato online il primo trailer di Impasse, nuovo attesissimo lungometraggio del regista, sceneggiatore e produttore Zhang Yimou, acclamato e pluripremiato maestro del cinema cinese.

Interpretato da Zhang Yi, Zhang Hanyu, Qin Hailu e Zhu Yawen, Impasse è un misterioso thriller di guerra la cui storia sarà incentrata su un gruppo di spie il cui obiettivo è quello di indagare su una serie di inquietanti e disumani esperimenti che stanno avvenendo in Giappone.

Una deriva thriller alquanto sorprendente per il cineasta, dal grande pubblico associato ai maestosi wuxia movie come Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti, La Città Proibita o i più recenti The Great Wall con Matt Damon e Ying, ma conosciuto dai frequentatori dei festival internazionali per opere molto diverse come Sorgo Rosso, Vivere!, La storia di Qui Ju e il capolavoro Lanterne Rosse.

Cosa ne pensate? Conoscete il cinema di Zhang Yimou? Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo thriller? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che il regista ha già pronto un altro nuovo film, presentato qualche mese e quindi in anticipo sulla tabella di marcia rispetto a Impasse: si tratta di Under the Light, un crime urbano interpretato da Lei Jiayin, Zhang Guoli, Yu Hewei e Zhou Dongyu; prima della pandemia l'uscita era prevista in Cina alla fine del 2020, ma la sua situazione è attualmente sconosciuta.

