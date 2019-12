Quello che abbiamo imparato sui Cavalieri di Ren dopo Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A quasi una settimana dall'uscita nelle sale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker si continua a discutere (ovviamente) del capitolo conclusivo della saga scritto e diretto da J.J. Abrams, che tra le altre cose ha ridato un po' di spazio anche ai bistrattati Cavalieri di Ren introdotti ne Il risveglio della Forza.

All'inizio del film non ci vengono date molte nuove info su questo gruppo di Cavalieri apparentemente guidati da Kylo Ren (Adam Driver). Diciamo apparentemente perché si capisce subito come i Cavalieri di Ren non abbiano in realtà un vero e proprio leader, guidati per tre quarti di film da Kylo finché questo non ritorna all'identità di Ben Solo, facendo ammenda per i suoi peccati su Endor e correndo in soccorso di Rey (Daisy Ridley) su Exagol.



Qui affronta da solo i Cavalieri ma non vengono ancora date spiegazioni sulla formazione, che arrivano però dal fumetto supplementare The Rise of Kylo Ren. Scritto da Charles Soule questo funge da intero prequel alla Nuova Trilogia e documenta il passaggio di Ben Solo a Kylo Ren. Nel farlo si analizza anche la nascita dei Cavalieri di Ren, su cui Soule ha dichiarato a Star Wars.com: "Possono usare la Forza, per l'esattezza il Lato Oscuro della Forza, a vari livelli. Non sono potenti come uno Jedi o un Sith, ma sono in grado di utilizzare la Forza in combattimento. Hanno una sorta di codice, quasi fossero una banda di motociclisti, ma non è così elaborato. Sono molto flessibili. In buona sostanza, vivono come vogliono vivere e prendono tutto quello che la Galassia e il Lato Oscuro ha da offrire".



Si scopre anche che i Cavalieri esistono molto prima dell'arrivo di Ben Solo come Leader del gruppo. A quanto pare era inizialmente guidati da un certo Ren, che Soule ha descritto come un affascinante personaggio che voleva essere una sorta di Darth Vader. Nel fumetto viene anche spiegato come Ren sia il termine con cui i Cavalieri indicano le Spade Laser, e tra loro il solo ad utilizzarne una è proprio Kylo Ren.



Nel loro gergo, Ren identifica un maestro, lo stesso che recluta manipolatori della Forza nel gruppo. Questo significa che esiste una figura al di sopra dei Cavalieri e dello stesso Kylo Ren, il che spiega anche perché alla fine questi si ribellano a quello che si pensava essere il loro leader. Rispondono in realtà a qualche figura più in alto, forse allo stesso Palpatine, trovandosi in fondo su Exagol senza essere stati chiamati da Ben.



Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.