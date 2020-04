L'Immortale, quando Marco D'Amore chiese consiglio a Tarantino per il suo film

Sapevate che il successo de L'Immortale è anche un po' merito del grande Quentin Tarantino? Marco d'Amore non mancò di chiedergli un consiglio, da regista a regista, per il suo spin-off di Gomorra.

L'occasione si presentò all'interprete di Ciro quando Rolling Stone gli chiese di condurre un'intervista al grande cineasta americano, in vista dell'uscita di C'era una volta... ad Hollywood. Dopo essersi presentato in maniera simpatica come Marc of Love, ebbe modo di sottoporgli alcune interessanti questioni e nella video-intervista traspare tutta la sua venerazione per Tarantino.

L'immortale è stato l'esordio alla regia per D'Amore, attore affermatosi in ambito teatrale e grazie al ruolo di Ciro di Marzio in Gomorra. Un esordiente come lui non si lasciò sfuggire l'occasione di concludere l'intervista chiedendo un piccolo consiglio personale sul film a cui stava lavorando (lo spinoff di Gomorra, per l'appunto): "Ultima domanda: sto montando il mio primo film da regista. Mi piacerebbe molto avere un consiglio di Tarantino ad un regista esordiente, per favore...".

"Oh Dio, ok, credo che il consiglio che darei è questo. È un duro lavoro, ma ecco cosa faccio io. Il tuo montatore ti metterà insieme un premontato della scena... mettiamo che tu debba chiudere una scena domani, chiamiamola la 'scena della cucina'. Ecco, la notte prima ti guardi tutto il footage della scena della cucina e ti fai degli appunti, ti scrivi 'questa battuta va bene qui' o 'questo va con questo' e pensi 'ok, domani monto questo materiale'. Lascia stare quello che ti piaceva durante il giorno, lascia stare le cose su cui ti eri fissato. Riguardati tutto il footage, e non riguardarti gli appunti che ti eri preso. Pensa solo 'ok, concentriamoci sul presente'. E mentre lo fai prendi appunti e probabilmente la scena inizierà a prendere forma nella tua mente. Così quando arrivi in sala montaggio non sei solo lì che lo guardi con il montatore, ma hai un piano preciso di come vuoi fare la scena. A volte non funziona, ma almeno hai un piano e non sei lì che provi a trovare una soluzione mentre sei al montaggio".

Il neo regista ringraziò Tarantino per la preziosa indicazione, e chissà che non abbia davvero utilizzato questo procedimento nel montare il suo film. Vi ricordiamo che L'Immortale è su TimVision, su Youtube e su Sky. Andrà in onda il 29 aprile 2020 in prima serata su Sky Cinema Uno. Per avere un'idea del film vi consigliamo la nostra videorecensione de L Immortale.