L'Immortale, con la nuova locandina Marco D'Amore conferma: 'Non è un prequel'

Pochi minuti fa Marco D'Amore è comparso su tutte le sue pagine social per condividere la nuova locandina ufficiale de L'Immortale, nuovo capitolo della saga di Gomorra che per la prima volta dalla televisione si sposterà al cinema.

Potete ammirare il poster promozionale come sempre in calce all'articolo, ma un particolare interessante arriva dal post pubblicato su Facebook: rispondendo ad uno dei suoi fan nella sezione dei commenti, infatti, l'interprete di Ciro Di Marzio ha garantito che il film non sarà un prequel.

"No, non è un prequel. No", si è limitato a scrivere D'Amore, che ha anche scritto e diretto il film.

Sebbene non si tratti di una grande sorpresa, dato che già il trailer ufficiale di qualche giorno fa aveva svelato che l'Immortale è sopravvissuto al finale della quarta stagione di Gomorra, le parole di D'Amore giungono comunque come una gradita conferma. Vi aspettavate questo colpo di scena? Quali sono le vostre aspettative? Pensate che il personaggio tornerà nella serie televisiva in futuro dopo questo excursus cinematografico? Discutiamone nei commenti.

Secondo la sinossi ufficiale, il film si aprirà con la scena della "morte" di Ciro già vista nella serie, e mentre il suo corpo affonda nella notte nelle acque del Golfo di Napoli, riaffiorano alla mente del boss i ricordi della sua vita e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale. Si torna così indietro fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiandosi come può tra i vicoli di Napoli. Ma, evidentemente, il film racconterà anche una storyline ambientata nel presente.

Per saperne di più dovremo attendere il 5 dicembre prossimo, quando L'Immortale arriverà nelle sale italiane.