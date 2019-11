L'Immortale, Marco D'Amore parla del film spin-off di Gomorra

Nel corso di una recente intervista con Sky Cinema, la star Marco D'Amore ha rivelato alcuni dettagli relativi a L'Immortale, spin-off cinematografico della serie televisiva Gomorra in arrivo nelle sale italiane dal prossimo 5 dicembre.

"La cosa più difficile in questi anni che mi hanno separato dalla fine di Gomorra 3 all'inizio delle riprese del film è stato mantenere il segreto sulla sorte di Ciro", dichiara D'Amore nel video, che potete trovare cliccando sul link della fonte. "Più volte nel corso degli anni mi hanno domandato: 'Ma Ciro, è vivo o è morto?' E' passato tanto tempo dalla fine della terza stagione, da quella scena che è entrata nella memoria degli spettatori, e alla fine della quarta stagione, con grande sorpresa di tutti, abbiamo lanciato un piccolo trailer."

L'attore ha aggiunto: "Ci sono tante cose da svelare: la più importante, e che finalmente posso raccontare, è che il personaggio c'è. Questo film non è semplicemente un prequel, né un sequel, ma un capitolo di Gomorra che ha una sua identità cinematografica ben precisa. Spiegherà cosa è accaduto a Ciro dopo quella scena, e quindi continuerà la sua storia. Nel corso della serie abbiamo visto come la morte, forse la vera protagonista della storia, arrivi a portare una sorta di pace a questi personaggi. Per Ciro non è ancora il momento, perché la sua pena è scontare la vita sulla Terra."

L'Immortale arriverà il 5 dicembre nei cinema. Per altre informazioni vi rimandiamo al trailer del film e al poster ufficiale.