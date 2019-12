L'Immortale debutta primo al botteghino italiano con 600mila euro

E' record all'esordio per L'Immortale, film spin-off della serie tv Gomorra scritto, diretto e interpretato dall'attore Marco D'Amore che al suo primo giorno nelle sale italiane incassa 600mila euro.

La cifra, arrivata con uan media di 1400 euro per sala, sigla il miglior esordio dell'anno per un film italiano, un risultato notevole per Vision Distribution. Vedremo nei prossimi giorni e settimane quale sarà la tenuta del film, e di conseguenza quanto il fandom della serie Sky abbia inciso su questo risultato iniziale.

Al secondo posto troviamo Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, per la prima volta scalzato dalla vetta: con altri 272mila euro il sequel Disney si porta ad un totale di 9.4 milioni di euro, con il traguardo dei dieci milioni che sarà quasi certamente superato nelle prossime ore.

Cena con Delitto – Knives Out, il nuovo film scritto e diretto da Rian Johnson, apre con un totale di 106mila euro, mentre Woody Allen si prende il quarto posto grazie ai 74mila euro incassati da Un Giorno di Pioggia a New York (che sale ad un totale di 1.6 milioni di euro.

La top five è chiusa Cetto c’è, Senzadubbiamente, che incassa altri 35mila euro arrivando ad totale di 4.3 milioni di euro, mentre L’Inganno Perfetto, nuovo film diretto da Bill Condon con protagonisti Helen Mirren e Ian McKellen che rappresenta l'altra new-entry della settimana, apre all’ottavo posto con circa 25mila euro.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione de L'Immortale e alla nostra videorecensione.