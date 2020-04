L'Immortale, Ciro Di Marzio arriva ad aprile su TimVision

Nella programmazione annunciata da TimVision per il mese di aprile spicca L'Immortale, debutto alla regia per il grande schermo di Marco D'Amore. Il film si può definire uno spin-off della serie Gomorra, e fa da ponte tra gli eventi della quarta stagione e quelli della quinta.

L'Immortale parte dal finale della stagione 3 di Gomorra, dal colpo di pistola di Genny (Salvatore Esposito) che sembra aver ucciso Ciro. In realtà non è così e il film racconta ciò che succede a Di Marzio nei mesi successivi - per intenderci, mentre si sviluppa la quarta stagione della serie tv - facendo luce anche sul passato e sull'educazione criminale del personaggio. La vita di Ciro è un ciclo continuo di morti e resurrezioni, e in Gomorra 5 le strade dei due protagonisti sono destinate a tornare a incrociarsi.

Tra i titoli più attesi del catalogo TimVision c'è anche Il giorno più bello del mondo, di Alessandro Siani, che sarà disponibile dal 12 aprile. Uscito nei cinema lo scorso ottobre, il film ha incassato nelle sale più di sei milioni di euro. Da segnalare inoltre Wonder (dal 21 aprile), con Julia Roberts e Owen Wilson, Nella tana dei lupi (dal 5 aprile), action movie con Gerald Butler, e L'uomo sul treno (25 aprile) con Liam Neeson.

Per i più piccoli, TimVision propone invece My Little Pony: Il film, mentre saranno disponibili anche serie tv come Humans, in tre stagioni, basata sulla svedese Real Humans.