Questo immenso cult di Tom Cruise tornerà in home-video per Criterion Collection

La nota casa di produzione di home-video Criterion Collection in queste ore ha presentato la sua line-up ufficiale per le uscite del mese di luglio, annunciando il ritorno di un mitico cult di Tom Cruise.

Alcuni di voi lo avranno certamente riconosciuto dall'immagine di copertina, per tutti gli altri lo sveliamo adesso: si tratta ovviamente di Risky Business di Paul Brickman, il film del 1983 che trasformò il giovane Tom Cruise in una star tre anni prima del successo planetario di Top Gun del 1986. La trama del film, una commedia tagliante dai toni satirici, segue Joel, un diciottenne liceale in procinto di intraprendere gli studi universitari che si ritrova all'improvviso totalmente libero di disporre come vuole della casa di famiglia, dato che i suoi genitori partono per una lunga vacanza: la utilizzerà per dare il via ad un'attività di prostituzione, affiancato dalla squillo Lana e da altre ragazze, ma dovrà fare i conti con Guido, il loro protettore italo americano.

Nel post disponibile in calce all'articolo potete ammirare anche la nuova cover di Risky Business edizione Criterion Collection, come sempre un vero fiore all'occhiello della casa di produzione, ma anche gli altri titoli della line-up di luglio, davvero ricchissima: nello stesso mese usciranno infatti l'attesissimo bluray del capolavoro di Sam Peckinpah Pat Garrett e Billy the Kid (con un saggio del grande romanziere Steve Erickson), Perfect Days, Farewell My Concubine e il restauro in 4K di Le Samouraï, oltre al film simbolo del Cinema Novo brasiliano Black God, White Devil di Glauber Rocha.

Per altre novità dall'home-video scoprite quando usciranno i film di Hayao Miyazaki.

Su Principessa Mononoke (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti di oggi.