Immagini leak del merchandising di Godzilla vs Kong rivelano armi e un nuovo kaiju

Mentre attendiamo fiduciosi l'arrivo di un primo trailer ufficiale o al limite di qualche immagine, anche se pensiamo bisognerà attendere maggio o giugno anche a causa del Coronavirus, Godzilla vs Kong torna a mostrarsi in versione leaked grazie a delle nuove immagini del merchandising del crossover diretto da Adam Wingard.

A febbraio lo stesso regista interveniva via Instagram per dirci che i test screening di Godzilla vs Kong erano andati a meraviglia, aumentando a dismisure l'hype del grande pubblico. Purtroppo però non ci sono dettagli sulla trama né sui nuovi personaggi che verranno introdotti, anche se queste foto leaked del merchandising sembrano anticipare l'arrivo di un lungometraggio ancora più eccentrico ed esagerato, con nuove armi e almeno un nuovo kaiju.



Nelle foto vediamo infatti Godzilla pronto a sparare il suo raggio atomico a tutta potenza, date anche le scaglie illuminate sulla schiena, mentre un altro giocattolo ce lo mostra più... "particolare", con una sorta di armatura rossa che lo stringe sul dorso (forse per controllarlo?). Kong appare invece più vecchio e pieno di ferite e con una gigantesca ascia home made - bastone + pietra.



Particolare interesse lo suscita però l'ultima immagine, dove vediamo un essere chiamato Nozuki, evidentemente un kaiju contro cui dovranno vedersele i nostri due avversari. Sembra estremamente grande e dalle sembianze di un pipistrello-drago-sanguisuga, dunque viscido e orrendo. Ma giudicate voi stessi.



Godzilla vs Kong uscirà nelle sale il prossimo 20 novembre 2020.