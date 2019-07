Prima immagine ufficiale per The Two Popes, con Hopkins e Pryce

La storia di Benedetto XVI e Francesco I, papi contemporaneamente in carica (benché il primo come papa emerito), ha sicuramente del clamoroso, tanto da spingere Netflix ad ingaggiare due pezzi da novanta per interpretarli e girare un film su di loro.

S'intitolerà The Two Popes e, nei panni rispettivamente di Ratzinger e Bergoglio, troveremo Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. I due attori si sono mostrati oggi per la prima volta con abiti e trucco di scena, in quella che è la prima foto ufficiale del film.

Questa la sinossi diffusa da Netflix: "Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Bergoglio (Jonathan Pryce) chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto (Anthony Hopkins). Di fronte al rischio di scandalo e al dubbio, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a scuotere le fondamenta della Chiesa Cattolica. Dietro le mura Vaticane, inizia una lotta tra tradizione e progresso, senso di colpa e perdono. Questi due uomini molto diversi affrontano il loro passato per trovare un terreno comune e costruire il futuro di un miliardo di fedeli in tutto il mondo".

Regista del film sarà Ferdinando Meirelles (City of God) per la sceneggiatura di Anthony McCarten (L'ora più Buia, La Teoria del Tutto, Bohemian Rhapsody). L'esordio avverrà al prossimo Toronto International Film Festival, dopodiché The Two Popes sarà disponibile esclusivamente su Netflix.