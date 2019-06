Nuova immagine ufficiale per il reboot di The Grudge

Con l'uscita di The Grudge slittata da giugno 2019 al 3 gennaio 2020, abbiamo finalmente nuove informazioni ufficiali relative al reboot del celebre horror del 2004 con Sarah Michelle Gellar, a sua volta remake dell'originale giapponese Ju-On.

I due film, sia l'originale che il remake statunitense, vennero diretti da Takashi Shimizu, che però non sarà legato in alcun modo a questo reboot, la cui regia sarà curata da Nicholas Pesce. In calce all'articolo, intanto, potete visionare la prima foto ufficiale del film, che a quanto pare renderà omaggio al remake del 2004: il titolo, infatti, sembra essere lo stesso come dimostrato dall'immagine.

Lo scatto ritrae il personaggio di Andrea Riseborough che incontra il personaggio di Willam Sadler (di spalle) in un istituto psichiatrico.

Pesce, in una precedente intervista, aveva fatto una promessa piuttusto audace ai fan della saga, assicurando che il suo film sarebbe stato molto diverso dai precedenti: "Quei film esisteranno sempre e saranno sempre lì per i fan, ma penso che il pubblico horror al giorno d'oggi stia cercando una storia molto più radicata, molto più realistica e molto più incentrata sui personaggi. Vediamo quali horror hanno successo, questo tipo di storie dell'orrore più intelligenti e più sfumate, e questo è ciò che dovete aspettarvi dal mio film. Stiamo cercando di aggiornarlo per la sensibilità contemporanea, e abbiamo un cast incredibile, e penso che sarà qualcosa di molto diverso. Ci sono un migliaio di film di Grudge là fuori, e volevamo trovare un modo per realizzare una versione che sia unica e diversa da tutte le altre."

