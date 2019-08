La prima immagine ufficiale di Last Night in Soho preannuncia un horror terrificante

A pochi giorni dall'annuncio della fine delle riprese per Last Night in Soho, ecco che l'acclamato regista e sceneggiatore Edgar Wright condivide finalmente la prima immagine ufficiale del suo nuovo, misterioso film.

Qualche settimana fa delle foto trapelate dal set avevano rivelato due diverse ambientazioni temporali, modelle elegantemente vestite, auto d'epoca e sosia, tanti puntini diversi e distanti che, uniti insieme, non riuscivano a spiegare neanche un'acca dell'ancora sconosciuta trama del progetto.

Ora le cose si complicano nuovamente, dato che come potete vedere in calce all'articolo la prima immagine ufficiale di Last Night In Soho sembra promettere un horror vero e proprio: la foto sembra molto più legata alla tradizione degli horror giapponesi che alle atmosfere da spy-story anni '60 vista negli scatti rubati dal set, e a questo punto cosa abbia in mente Wright per il suo nuovo lungometraggio è a dir poco inconcepibile.

Della trama infatti ad oggi non si conoscono i dettagli, ma in passato il regista ha definito il film un thriller/horror psicologico sulla scia di Repulsion di Roman Polanski. Non a caso Wright ha scritto la sceneggiatura del film con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful).

Il film si svolgerà nel quartiere Soho di Londra e avrà per protagonisti Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie e Matt Smith. L'uscita è prevista per settembre 2020.