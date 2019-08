Prima immagine ufficiale di Color Out of Space con Nicolas Cage

È grazie alla recente presentazione del catalogo Midnight Madness/i> del Toronto Film Festival che possiamo mostrarvi una prima e psichedelica immagine ufficiale dell'adattamento cinematografico di Color Out of Space, famoso e amato racconto di H.P. Lovecraft trasposto ora da Richard Stanley per il grande schermo.

Protagonista del film sara Nicolas Cage, che sembra ormai aver preso gusto a recitare in progetti fortemente di genere, specialmente thriller e horror, anche con diverse componenti disturbanti e - appunto - lovecraftiane o barkeriane (guardiamo ad esempio a Mandy), il che lo colloca nel ruolo giusto al momento giusto e con il regista più giusto, in questo Color Out of Space. Poi se avete letto il nostro speciale dedicato a Cage, sapete quanto bene vogliamo qui a Everyeye al buon Nic.



La storia dell'adattamento racconta di una meteora che si schianta sulla Terra e porta nelle immediate vicinanze del cratere ogni genere di terrore infernale. Nel racconto originale, la flora e la fauna locali subiscono mutamenti inquietanti, e dalla foto che trovate in calce sembra che anche Stanley abbia mantenuto questo aspetto, tanto che si avvertono anche diverse vibrazioni alla Annientamento di Jeff VanderMeer (di cui Color Out of Space è parte della sua ispirazione).



Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale.