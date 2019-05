Nell'immagine di Star Wars: L'ascesa di Skywalker con Ray e Kylo Ren qualcosa non torna...

Questo pomeriggio siamo stati scagliati nuovamente in una Galassia Lontana Lontana grazie a Vanity Fair e alla sue immagini ufficiali di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia diretto da J.J. Abrams, ma scavando un po' in rete ci siamo accorti anche noi che qualcosa proprio non torna...

Non ci stiamo riferendo a ogni immagine del servizio del magazine, ma a una in particolare, quella (meravigliosa!) che vede protagonisti Kylo Ren (Adam Driver) e Rey (Daisy Ridley) in un acceso scontro sotto quelle che sembrano le onde battenti dell'oceano che si infrangono sul relitto della Morte Nera... ma è davvero così? I due stanno davvero lottando l'uno contro l'altro?



A insospettirci (come ha fatto notare Roby "Vuttana" Rani su di un post via Facebook) è stato l'ampio spazio che c'è tra i due avversari, senza contare che tutto sembra fare Rey tranne che pararsi o attaccare Kylo, troppo lontano. Sembra anche che i due non si stiano guardando reciprocamente, ma rivolgano lo sguardo a qualcosa che è tra loro ma non c'è, probabilmente tolta in post-produzione per depistarci o - più coerentemente e bonariamente - evitarci spoiler. Non è detto che sia così, ci teniamo a specificarlo, ma forse tra i due potrebbe esserci il perfido Palpatine (Ian McDiarmid) o addirittura Darth Vader (secondo alcuni, tra l'altro, lo Skywalker del titolo).



C'è comunque di più a sostegno di questa teoria, e cioè la ripetizione di alcune "sequenze" dell'immagine, che sembrano evidenti copia e incolla per stirarla o coprire qualcosa, ovviamente impercettibili ma a quanto pare evidenziati e trovati da diverse persone in rete. Come potete vedere, strizzando bene gli occhi si notano effettivamente dei pattern duplicati (sono nei riquadri gialli nell'immagine).



Cosa ne pensate? Chi potrebbe nascondersi tra i due avversari-non-avversari? Star Wars: L'ascesa di Skywalker è atteso nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2019.