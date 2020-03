In questa immagine promozionale Taskmaster ha un solo obiettivo: distruggere Black Widow

Abbiamo appena visto il trailer finale di Black Widow con tutte le sue rivelazioni e adesso il MCU continua ad alzare l'asticella dell'hype con una nuova immagine promozionale: non possiamo vederlo in faccia, ma sembra proprio che Taskmaster sia pronto alla caccia.

L'immagine promozionale, nel post in calce, è stata condivisa poco fa dall'account Twitter MCU Direct e in essa vediamo, in primo piano, l'agghiacciante e gelida maschera di Taskmaster: riflessi nel vetro del suo casto uno scorcio di una galassia, forse addirittura la Via Lattea e Natasha Romanoff.

Se da un lato c'è la sua sete di potere e di dominio, così grande da puntare alle stelle, dall'altro c'è l'unica persona che si può frapporre tra lui e il suo obiettivo: la spia doppiogiochista e super-addestrata interpretata da Scarlett Johansson.

Chi si nasconderà dietro la maschera del villain? Ad oggi non conosciamo neanche l'identità dell'attore che veste i panni del temibile avversario della Vedova e, nonostante i sospetti dovuti alle recenti dichiarazioni di O-T Fagbenle, l'intero fanbase del Marvel Cinematic Universe brancola nel buio.



Black Widow arriverà negli Stati Uniti il prossimo 1 maggio, mentre ancora non si sa nulla riguardo un eventuale posticipo della release italiana. Per altre curiosità vi rimandiamo alle rivelazioni di Kevin Feige sul perché uno stand-alone movie su Natasha abbia tardato così tanto ad arrivare e sullo speciale dietro le quinte pieno di spoiler girato dalla stessa Johansson.