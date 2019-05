Un'immagine nascosta di Tony Stark nel trailer del nuovo Spider-Man

La conclusione di Avengers: Endgame rappresenta per i fan un motivo in più per attendere con trepidazione l’arrivo di Spider-Man: Far from home e l’inizio della fase 4 del MCU.

Un grande retaggio dell’ultimo capitolo dei Vendicatori è infatti la morte di Tony Stark e l’effetto che la notizia sta avendo sul mondo intero, e su quello di Peter Parker in particolare. I memoriali e i murales dedicati ad Iron Man nel trailer di Spider-Man: Far from home sono già entrati nell’immaginario del MCU, ma ora i fan hanno scoperto che uno in particolare è ancora più speciale di quanto sembrasse inizialmente. Questo a causa dell’uso dello spazio bianco nel murale: a prima vista, sembra che l’immagine si stia erodendo e staccando dal muro, in una sorta di elegia per Iron Man che lascia il mondo.

Chi pensava che i creatori del MCU si fossero impigriti e avessero smesso di disseminare Easter Eggs nei film, quindi, sono serviti.

Oltre alla morte di Iron Man, Far from home dovrà affrontare anche altri temi rimasti in sospeso dopo Endgame. Tra tutti, la questione dell’annullamento dello schiocco delle dita di Thanos, e perché l’intera squadra di decathlon di Peter Parker sembri più giovane nonostante i 5 anni trascorsi. Per non parlare della possibile collaborazione tra Spier-Man e Nick Fury.

Spider-Man: Far from home è il film più atteso dell'estate. La febbre per il film cresce e lo testimoniano anche episodi curiosi come l'adolescente vestito da Spider-Man a caccia di pedofili. Non resta quindi che attendere l’uscita nelle sale, il prossimo 2 luglio.