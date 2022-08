Immaginate di prendere l'aereo e trovarvi Jason Momoa come hostess

L'attore di Aquaman e Game of Thrones Jason Momoa ha interpretato il ruolo di un assistente di volo durante una tratta della Hawaiian Airlines, pubblicando l'esperienza in un divertente video disponibile sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram e riproducibile in calce all'articolo.

La divertente trovata pubblicitaria, che ha fatto la gioia dei fortunati passeggeri del volo Hawaiian Airlines diretto a Honolulu domenica 31 luglio, è stata realizzata a scopo benefico e ha visto la star di Aquaman e Fast & Furious comportarsi come una vera e propria hostess e distribuire bottigliette d'acqua sostenibili del suo nuovo marchio, Mananalu.

Momoa ha scritto su Instagram: "Mahalo Hawaiian Airlines per aver permesso a me e al mio team di immortalare questo momento speciale. È un sogno che si avvera. La mia idea di creare l'acqua Mananalu mi è venuta proprio durante un volo. Sono grato per il vostro supporto ed è un onore che Hawaiian Airlines sia la prima compagnia aerea a collaborare con Mananalu. La nostra missione è porre fine alla plastica monouso. Bevine una, rimuovine una - Per ogni bottiglia di Mananalu venduta, rimuoviamo una bottiglia di plastica dall'oceano. Quest'anno abbiamo rimosso 3 MILIONI di bottiglie di plastica dall'oceano. Salviamo insieme il nostro bellissimo pianeta. Aloha, J".

Ricordiamo che Jason Momoa tornerà prossimamente in Aquaman 2 al fianco di Ben Affleck, che ha sostituito Michael Keaton in un cameo nel ruolo di Batman. Inoltre, la star sarà vista anche nella terza ed ultima stagione di See, serie tv sci-fi di Apple TV+, e in Fast & Furious X, nuovo capitolo della saga di Vin Diesel.

Per altre letture, vi segnaliamo che qualche settimana fa Jason Momoa è stato nominato difensore degli oceani.