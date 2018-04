Immaginate di andare in fumetteria, e di veder entrare... Gli Avengers! VIDEO

Pensate a una di quelle giornate durante le quali non sapete bene che fare, e andate in fumetteria, magari perdendo un po' più di tempo del solito, sapendo perfettamente che la giornata sarà piatta come tutte le altre. Ora... Come reagireste se in quella stessa, apatica giornata, vedeste entrare nel negozio Thanos e gli Avengers? Quelli "veri"?

James Corden ha realizzato quella che, probabilmente, è la fantasia segreta di molti fan dei fumetti: ha messo insieme un team di eroi (cinematografici) che rappresentano il team up più straordinario mai visto sullo schermo, li ha ammassati su un autobus, ed è partito con loro per una missione straordinaria. Realizzare dei sogni!

Non solo gli Eroi Più Forti della Terra sono andati in fumetteria, ma hanno incontrato alcuni degli avventori ai quali, come probabilmente immaginerete, è venuto un "accidente" dallo stupore e dalla contentezza.

Oltre a questo, come è giusto che sia, gli ospiti del simpatico presentatore si sono prestati al gioco previsto dal programma, e hanno scherzato e intrattenuto il pubblico (e loro stessi), in questa "gita fuori porta" dei Vendicatori.

Tom Hiddleston (Loki) è stato il primo ad arrivare, e Corden ha scherzato subito con lui, dicendogli che non lo stava ascoltando perché si era perso nelle profondità dei suoi occhi. Poi è stata la volta di Paul Bettany (Visione), e Chris Pratt (Star-Lord), al quale, ovviamente, Corden non ha potuto evitare di chiedere "Quale Chris Sei? Hemsworth, Pine...". Il presentatore ha anche scherzato con Benedict Cumberbatch (Dottor Strange), dicendogli che il suo nome è il più difficile da pronunciare, tra tutti quelli del Marvel Cinematic Universe. Dopodiché sono arrivate Pom Klementieff (Mantis), Zoe Saldana (Gamora), Winston Duke, Sebastian Stan (Lupo Bianco), Leticia Wright, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Don Cheadle (War Machine), Anthony Mackie (Falcon), e Thanos (Josh Brolin)!

Alla fine del video, godetevi anche un piccolo Easter Egg.

Avengers: Infinity War è in programmazione nei cinema italiani.