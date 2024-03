Immaculate e The First Omen: le suore horror tornato a spaventare i cinema

Al cinema stanno tornando le suore horror: oltre al forse più noto Immaculate con Sydney Sweeney, infatti, nelle sale arriverà anche The First Omen con Nell Tiger Free, per una doppia razione di chiese, veli e demoni.

Entrambi i film sono stati accolti molto positivamente dalla stampa americana, e curiosamente oltre al periodo d'uscita condividono anche diversi elementi tematici: sia The First Omen che Immaculate infatti hanno per protagonista una suora, in entrambi i casi si tratta di una suora americana che si trasferisce in un convento misterioso, entrambi i conventi si trovano in Italia e, ovviamente, tutte e due le protagoniste avranno a che fare con inquietanti misteri, cospirazioni e demoni.

Questa serie di simpatiche coincidenze è stata al centro di una recente intervista promozionale che la regista di The First Omen, Arkasha Stevenson, ha concesso a Comicbook, durante la quale ha detto: "Penso che per i fan dell'horror, soprattutto per i fan degli horror religiosi, sarà un gran bel periodo. Personalmente per il mio film, che è un prequel di The Omen, posso dire che è stato particolarmente impegnativo perché sono una grande fan dell'originale, ma allo stesso tempo è stato come realizzare un sogno. E abbiamo potuto girare a Roma, quindi ci siamo diverti un sacco."

The First Omen uscirà in Italia dal 4 aprile, distribuito da Walt Disney Pictures. Immaculate, invece, per il momento non ha ancora una data d'uscita, quindi restate sintonizzati per saperne di più.

