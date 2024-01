Immaculate, Sydney Sweeney è la nuova Vergine Maria nel trailer dell'horror

Le suore sono da sempre uno dei soggetti preferiti del cinema horror (vero, The Nun?), per cui non è così strano trovarne una (anzi, un bel po'!) in questo Immaculate, film che segnerà l'esordio di un'ormai lanciatissima Sydney Sweeney in un genere con il quale non si era ancora confrontata: ma cosa ci dice questo primo trailer?

Annunciato dal poster di Immaculate pubblicato ieri, il trailer del film diretto da Michael Mohan ci porta all'interno del convento italiano destinato ad accogliere Cecilia, la devota americana interpretata appunto dalla star di Euphoria e Tutti Tranne Te: il luogo nel quale la nostra vuole dedicarsi alla sua fede, però, sembra nascondere degli inquietanti segreti.

Tra oscure presenze e gravidanze inaspettate, il trailer ci mostra quindi Cecilia diventare una sorta di nuova Vergine Maria... Per volere di chi, immaginiamo, lo scopriremo nel corso del film! Non solo Sydney Sweeney, comunque: nel cast di Immaculate troveremo anche altre nostre conoscenze, tra cui l'Alvaro Morte de La Casa di Carta, ma anche le "nostre" Simona Tabasco e Benedetta Porcaroli. Il film dovrebbe fare il suo esordio in sala il prossimo 22 marzo: cosa ne dite? Pensate di dargli una possibilità o siete stanchi di horror a sfondo religioso? Fatecelo sapere nei commenti!