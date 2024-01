Immaculate, Sydney Sweeney si fa suora nel poster del suo primo horror!

La carriera di Sydney Sweeney ha ormai preso il volo: esplosa grazie ad Euphoria, l'attrice sta attualmente dominando il box-office con la commedia romantica Tutti Tranne Te e sarà a breve protagonista di Madame Web per Sony, nonché di questo Immaculate che segnerà il suo debutto anche nel mondo dell'horror.

Immaculate vedrà infatti Sydney Sweeney protagonista di questo horror a sfondo religioso nel cui cast troveremo anche quella Simona Tabasco che, insieme alla compatriota Sabrina Impacciatore, tanto successo ha riscosso in occasione della seconda stagione di The White Lotus: proprio pochi minuti fa, però, è stata la star di Reality e Americana a prestare il suo volto al primo poster ufficiale del film.

Nel poster, che annuncia anche l'arrivo del primo trailer di Immaculate durante la giornata di domani, troviamo Sweeney in abito da suora: nel film la vedremo infatti nei panni di una donna devota che si vedrà offrire un ruolo importante in un noto convento italiano. Qui, naturalmente, le cose non andranno come la nostra spera: si lì a poco il convento comincerà a svelare i suoi terribili segreti, nella speranza di riuscire a terrorizzare le protagoniste del film e, naturalmente, i suoi spettatori. Cosa ne dite? Le premesse vi sembrano interessanti? Fatecelo sapere nei commenti!