Sydney Sweeney di Euphoria e Madame Web protagonista dell'horror Immaculate

La star di Euphoria Sydney Sweeney sarà la protagonista di Immaculate, il nuovo horror psicologico di Black Bear Pictures diretto da Michael Mohan. L'attrice ha sviluppato il film insieme al produttore David Bernad, che ha già collaborato con Sweeney in The White Lotus della HBO.

Scritto da Andrew Lobel, Immaculate segue Cecilia (Sweeney), una donna devota a cui viene offerto un nuovo ruolo in un illustre convento italiano. Il suo caloroso benvenuto nella pittoresca campagna italiana viene presto interrotto quando diventa più chiaro a Cecilia che la sua nuova casa nasconde alcuni segreti oscuri e terrificanti.

Quest'anno, l'attrice ha ottenuto ben due nomination agli Emmy per le sue interpretazioni in The White Lotus e in Euphoria. Altri crediti in ambito seriale includono Sharp Objects e The Handmaid's Tale, mentre in ambito cinematografico ha preso parte a The Voyeurs e a C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. Prossimamente, Sweeney reciterà nel film Marvel/Sony Madame Web, in Barbarella della Sony e nell'adattamento della Universal del racconto di Marcus Kliewer "The Caretaker".

Mohan ha scritto e diretto il thriller erotico degli Amazon Studios 'The Voyeurs', con protagonisti Sweeney e Justice Smith. Ha anche creato e prodotto l'originale Netflix Everything Sucks!, prima di scrivere e dirigere film e cortometraggi indipendenti pluripremiati, tra cui Pink Grapefruit, Save the Date ed Ex-Sex, tutti presentati in anteprima al Sundance Film Festival.