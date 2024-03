Immaculate, Sydney Sweeney ha portato le sue nonne nel cast del nuovo horror

Reduce dalla promozione di Madame Web e di Tutti tranne te, Sydney Sweeney sarà protagonista dell'horror Immaculate, dove interpreterà Cecilia, una devota religiosa che dagli Stati Uniti si trasferisce in un remoto convento della campagna italiana.

Nel corso di una recente ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato un divertente retroscena legato alla fase di produzione di Immaculate: una volta, ad accompagnare Sydney Sweeney sul set c'erano... le sue nonne! E no, il motivo non ha a che fare con una loro eventuale passione per il genere "horror religioso", ma con l'amore delle due signore per l'Europa, che non erano mai riuscite a visitare prima di allora.

Non solo: una volta giunte "in loco", le nonne di Sydney Sweeney sono state coinvolte a sorpresa nelle riprese. Quando avrete modo di vedere Immaculate al cinema sappiate infatti che tra le comparse vestite da suora ci sono anche le due parenti dell'attrice. Durante l'intervista al noto conduttore americano, la star ha portato una testimonianza fotografica di questo particolarissimo evento familiare, poi mostrata dallo stesso Fallon alla telecamera: una delle nonne vestita da suora e intenta a concedersi una "pausa sigaretta" tra una ripresa e l'altra.

Nel rimandarvi al trailer ufficiale di Immaculate, vi ricordiamo che, oltre ad esserne la star principale, Sydney Sweeney ha lavorato al film diretto da Michael Mohan anche in veste di produttrice: durante lo stesso dialogo con Fallon, la diretta interessata ha dichiarato che per lei prendere parte all'accattivante horror psicologico di prossima uscita ha rappresentato un modo per onorare l'amore del padre verso questo particolare genere cinematografico.

