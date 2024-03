Immaculate, Sydney Sweeney ama gli horror per un motivo preciso: le parole dell'attrice

Sydney Sweeney ha un legame molto forte con il genere horror: prima del suo ruolo in Euphoria, che l'ha resa celebre in tutto il mondo, e nella commedia romantica Tutti Tranne Te di cui è protagonista con Glen Powell, l'attrice ha recitato in diversi film horror. Ora l'attrice torna alle sue radici con Immaculate, un progetto a cui aspirava da tempo.

Ma come mai quest'amore per il genere horror? L'attrice risponde a questa domanda in un'intervista rilasciata all'Independent. "Amo gli horror perché non c'è limite a quello che un personaggio potrebbe fare e a quello che potrebbe succedere in una storia. Non ci si chiede perché la porta si apra all'improvviso, puoi giocare con quell'universo e con la sua natura sensoriale e psicologica" dichiara l'attrice.

"Molti degli orrori e delle paure presenti nel film, specialmente per Cecilia, sono radicate nella realtà. Penso ci sarà una discussione intorno alla percezione del film e la gente discuterà su quale sia il messaggio del film" aggiunge Sweeney, che ha recentemente subito un infortunio sul set di Immaculate.

Ma di cosa parla Immaculate? Si tratta di un horror religioso con protagonista Cecilia, interpretata da Sydney Sweeney, una giovane suora a cui viene offerto un ruolo importante in un illustre convento italiano. L'accoglienza nella celebre quanto sperduta struttura religiosa è fin da subito estremamente calorosa, ma la quiete viene presto interrotta dalla scoperta della gravidanza di Cecilia.

Mentre cerca di fare i conti con l'inspiegabile evento, altri avvenimenti inquietanti cominciano ad accadere intorno a lei. Nel cast di Immaculate troviamo Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Alvaro Monte e Dora Romano.

