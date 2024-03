Immaculate, spiegazione del finale dell'horror religioso con Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ha voluto superare ogni limite in Immaculate, il nuovo horror diretto da Michael Mohan. La pellicola rispolvera il mito della Vergine Maria, con un eccezione del tutto oscura.

La classificazione R di Immaculate anticipa molto i toni estremi del film, pronto ad attirare il pubblico riproponendo la classica lotta tra il bene e il male con un horror di carattere religioso. Sydney Sweeney è suor Cecilia, una giovane religiosa che rimane inspiegabilmente incinta in quanto la ragazza è vergine: il suo è un miracolo, ma non appena viene annunciata la gravidanza, iniziano ad accadere fatti inquietanti intorno a lei. Come si conclude, allora, Immaculate?

Il film non è ancora uscito in Italia, quindi occhio agli spoiler!

La gravidanza di suor Cecilia non è frutto di un dono di Dio, bensì di uno strano esperimento eseguito da padre Tedeschi al fine di creare un nuovo "Gesù", che nasconde nel seminterrato del convento un inquietante laboratorio. La scoperta della giovane la sconvolge: se il bambino nato fosse davvero un nuovo Messia, per lei il futuro si rivelerebbe incerto e terrificante. Il terrore di venire uccisa spinge Suor Cecilia a bruciare l'intero laboratorio e togliere la vita a Padre Tedeschi, con l'intento ultimo di uccidere anche il bambino appena nato.

Ma Immaculate si chiude con un cliffhanger: proprio nel momento in cui la giovane è pronta a schiacciare il neonato con una pesante pietra, lo schermo si fa nero lasciando il pubblico con il dubbio se Suor Cecilia sia davvero riuscita a uccidere una creatura innocente o se i sensi di colpa abbiano avuto la meglio. Tuttavia, un attimo prima che la suora raccolga la pietra si sente un respiro affannoso, probabile indizio che il bambino appena nato non sia proprio un "bambino".

