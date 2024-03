Immaculate, in quale scena dell'horror ci sono... le nonne di Sydney Sweeney?

In un video dietro le quinte promozionale relativo a Immaculate, Sydney Sweeney, sempre più protagonista della scena hollywoodiana, racconta al pubblico che in alcune scene del nuovo horror siano presenti anche le sue due nonne, rivelando nel dettaglio in quali momenti del film possano essere viste e come poterle riconoscere.

Dopo aver riportato dell’incidente capitato a Sydney Sweeney sul set di Immaculate, torniamo ad occuparci del nuovo lungometraggio di Michael Mohan per condividere la clip che vede l’attrice di Spokane svelare agli spettatori la presenza di entrambe le sue nonne in particolari situazioni dell’opera, girata anche in Italia, che la vede protagonista.

Nel contenuto la Sweeney spiega: “In entrambe le scene della chiesa in cui io cammino con la candela lungo il corridoio sono nelle prime due file di banchi, e nella scena in cui vengo incoronata e tutto il resto e la congregazione canta, sono in piedi di fianco alla madre superiora”.

Un easter egg del tutto particolare e che di sicuro sarebbe sfuggito anche ai più grandi fan dell'attrice di Euphoria senza questa sua provvidenziale rivelazione che ci aiuta a capire quanto gli attori e i membri della produzione possano divertirsi e sbizzarrirsi durante la realizzazione di un prodotto.

In attesa di sapere qualcosa di più sulla distribuzione nel nostro paese e di poter quindi vedere anche in Italia il film del regista di The Voyeurs, vi lasciamo al trailer finale di Immaculate.

