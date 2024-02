Sydney Sweeney è 'fuori di testa' nel nuovo horror in cui è protagonista: Immaculate

Sydney Sweeney all’apice del suo successo: il pubblico che ha amato la sua interpretazione nella serie cult Euphoria sta per vederne un lato completamente diverso. Il nuovo horror psicologico che la vede protagonista, Immaculate, ha suscitato l’ammirazione dello stesso regista.

In un nuovo numero della rivista Total Film, il regista di Immaculate Michael Mohan ha elogiato la performance della nostra Sydney definendola ‘sconvolgente’: “In questo film il terrore riguarda qualcosa di molto reale, profondo e personale. Negli ultimi due minuti del film vedrete la performance più folle di Sweeney finora” concludendo “La colloca di diritto nel pantheon delle regine dell’urlo”. Ma di cosa tratterà esattamente il film?

Cecilia (Sydney Sweeney), una suora americana, intraprende un nuovo viaggio in un remoto convento di campagna in Italia e quella che sembrava una calorosa accoglienza si trasforma rapidamente in un incubo. Inoltre Immaculate sarà rated-R per nudità e violenza, cosa facilmente intuibile già ad un primo sguardo del trailer.

Oltre a Sweeney, il cast include anche Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco. La pellicola farà il suo ingresso al South by Southwest per la sua anteprima mondiale il 12 marzo 2024, mentre l’uscita su Neon è prevista il 22 Marzo 2024. Nell’attesa della sua prima apparizione sul grande schermo, non perdetevi il primo trailer ufficiale di Immaculate.