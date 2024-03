Immaculate, il regista assicura: 'Sydney Sweeney ha voluto fare cose estreme!'

Sydney Sweeney ha dato tutta sè stessa lavorando a Immaculate, l'horror religioso di cui è produttrice e protagonista. Sweeney lavora da anni con dedizione a questo progetto, e le parole del regista Michael Mohan ne sono un'ulteriore conferma.

In un'intervista promozionale per Immaculate, Mohan ha parlato delle sue fonti di ispirazione, a partire da I diavoli, film di Ken Russell del 1971, che come Immaculate tratta temi estremamente tabù. E nel farlo ha elogiato il lavoro di Sweeney nei panni della giovane suor Cecilia e la sua dedizione al progetto.

"Shockare a un livello più profondo è uno degli elementi che mancano nello scenario cinematografico attuale. La gente è molto, molto impaurita, quindi quando ho visto I diavoli ho pensato: "Questo tipo non ha paura di nulla, e ho un'attrice che non ha paura di nulla, quindi buttiamoci e facciamo questa cosa. Quante altre occasioni avrai di andare a Roma con Sydney Sweeney?" afferma il regista.

E Mohan non ha di certo paura di shockare, considerando che Immaculate sarà un film Rated R per "nudità e violenza". "La grande differenza tra questo film e gli horror religiosi più moderni è il suo non essere un film soprannaturale. Non si combatte contro una creatura, ma contro qualcosa di molto più viscerale" aggiunge Mohan.

Per Immaculate Mohan ha tratto ispirazione da molti film horror italiani degli anni Settanta, come il film del 1972 Cosa avete fatto a Solange? a cui Mohan rende esplicitamente omaggio in una scena chiave di Immaculate.

Altre fonti di ispirazione sono stati La dama rossa uccide sette volte e il classico di Mario Bava Reazione a catena. Se siete curiosi di vedere qual è il risultato dell'unione degli elementi da cui ha tratto ispirazione Mohan, qui potete trovare il trailer di Immaculate con Sydney Sweeney.

