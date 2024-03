Immaculate, infortunio sul set per Sydney Sweeney durante le riprese: cosa è successo

Il regista di Immaculate, Michael Mohan, ha raccontato di un incidente occorso sul set del film a Sydney Sweeney, protagonista del prossimo horror e di un momento di certo poco piacevole, quando del sangue finto le è finito dentro un occhio provocandole una sofferenza sfruttata al meglio dall’attrice per rendere al meglio durante il girato.

Dopo aver riportato che Immaculate sarà R rated, torniamo ad occuparci del prossimo film del filmmaker, in uscita nelle sale statunitensi il 22 marzo 2024, per condividere le parole dello stesso Mohan, che, durante un’intervista, ha raccontato del fastidioso incidente capitato alla Sweeney sul set.

Queste le parole del regista: “Volevamo fare tutto in modo pratico. La sfida più grande è stata l’ultima ripresa. Sydney aveva del sangue, sangue finto, nell’occhio e pizzicava, ma non avevamo ancora finito la scena e lei stava soffrendo parecchio. Ma lei è il mio capo e mi ha chiesto di continuare a girare finché non ce l’avessimo fatta. Non abbiamo resettato o altro. Abbiamo continuato a far girare la macchina da presa e credo che al terzo tentativo abbiamo finalmente ottenuto il girato perfetto. Il dolore nella sua voce era dovuto al fatto che le fosse finito del sangue finto nell’occhio. Probabilmente è stato il momento più difficile. Ma è stato peggio per lei che per me”.

In attesa di capire quando e come sarà distribuito in Italia il lungometraggio, vi lasciamo al divertente video promozionale con il cast di Immaculate.

