Immaculate, l'horror con Sydney Sweeney sarà vietato ai minori?

Sydney Sweeney si addentra nei territori dell'horror: dopo una prima esperienza nel genere con Nocturno, la star di Euphoria sarà protagonista di Immaculate, un horror a sfondo religioso.

Dato il genere di Immaculate, molti fan si chiedono quale sarà il rating del film: il trailer uscito pochi giorni fa non sembra dare molte indicazioni a riguardo, ma trattandosi di un horror con tematiche abbastanza cruente è poco probabile che ottenga un PG-13, rating che prevede l'assenza di scene violente "realistiche, estreme o insistenti". Le probabilità che Immaculate sarà un film vietato ai minori sono molto alte. Nella pellicola diretta da Michael Mohana Sweeney interpreta Cecilia, una suora molto devota che si ritroverà in un convento italiano: ma la calma che regna nel luogo di preghiera è solo apparente e nasconde una miriade di segreti e di presenze spaventose. Poco dopo il suo arrivo, Cecilia scopre di essere incinta: la gravidanza inaspettata sarà l'inizio di una lenta discesa nella follia e di una lotta per la sopravvivenza. Nel cast anche Simona Tabasco e Benedetta Porcaroli, insieme ad Alvaro Morte de La casa di carta.

Sweeney è al cinema in questi giorni con una pellicola di genere opposto rispetto a Immaculate: l'attrice di The White Lotus è protagonista della commedia romantica Anyone but You - Tutti tranne te a fianco di Glen Powell. Una rom-com che ha destato non poche chiacchiere a causa dei rumor su una possibile relazione tra i due protagonisti (voce smentita da entrambi). Tutti tranne te è uscita da poco nelle sale ma è già campione di incassi, arrivando a sfiorare i 100 milioni: è la prima commedia romantica ad ottenere questo risultato dai tempi di Bridget Jones.