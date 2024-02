Immaculate, l'horror con Sydney Sweeney sarà rated R per 'nudità e violenza'

Di certo, è un periodo d'oro per Sydney Sweeney: il suo successo, forgiato grazie alla serie tv HBO "Euphoria" e consolidato con la nuova, irriverente rom-com "Tutti tranne te", è destinato ad incrementare anno dopo anno, consentendole di scalare con un'invidiabile rapidità l'Olimpo di Hollywood.

La giovane attrice statunitense è, senz'ombra di dubbio, annoverata nell'elenco delle prossime, future star della settima arte grazie al suo talento, il suo carisma e quella verve in grado di renderla riconoscibile ed iconica nella nuova generazione di talenti.

La sua agenda, d'altronde, è ricolma di impegni: la Spider-Woman di Sydney Sweeney co-protagonista in Madame Web, prossimo cinecomic Marvel-Sony in arrivo nelle sale italiane il 14 febbraio, è già destinata a rubare la scena e a conquistare i cuori di milioni di fan.

Intanto, l'annuncio del suo nuovo progetto ha destato la curiosità degli spettatori: la star sarà, infatti, protagonista di Immaculate, l'horror religioso diretto da Michael Mohan che la vedrà calarsi nei panni di Cecilia, una suora che ha tutta l'aria di poter essere una novella Vergine Maria.

La nuova pellicola, come ogni buon horror che si rispetti, è stata classificata dalla MPA come rated-R per "contenuti forti e violenti, immagini macabre, nudità e turpiloquio". D'altronde, il primo trailer di Immaculate suggeriva, già ad un primo sguardo, sequenze cruente adatte a stomaci forti. E voi siete pronti per il debutto della Sweeney nel filone del macabro? Dite la vostra nei commenti.