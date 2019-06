IMDb TV, il servizio di streaming gratuito per tutti, arriverà in Europa grazie ad Amazon

Entro la fine dell'anno IMDb TV arriverà finalmente in Europa: si tratta di un gigantesco portale per lo streaming on demand completamente gratuito, il cui parco titoli d'eccezione comprende molti dei maggiori successi delle grandi major hollywoodiane, fra cui Sony Pictures e Warner Bros.

Il servizio, che riesce a rimanere gratuito perché, a differenza di Prime Video o Netflix, rende disponibili i suoi contenuti includendo la pubblicità, è di proprietà di Amazon, che ha promesso di portarlo nel Vecchio Continente nei prossimi mesi.

Per l'occasione, IMDb ha annunciato anche che il servizio si prepara a offrire un catalogo molto più ampio di quello proposto finora, con accordi con Sony, Warner Bros. e MGM che permetteranno di triplicare i film e le serie tv a disposizione per gli utenti.

Al momento non sono disponibili cifre precise, ma si parla dell'ingresso in catalogo di migliaia di nuovi arrivi, capitanati dall'acclamato La La Land di Damien Chazelle, che arriva addirittura in esclusiva (nessun'altra piattaforma era riuscito ad ottenerne i diritti finora). Tra gli altri citiamo Captain Fantastic, candidato all'Oscar con protagonista Viggo Mortensen; Fringe, serie TV fantascientifica ideata da J.J. Abrams con protagonisti Joshua Jackson e Anna Torv; Balla Coi Lupi, classico del western con protagonista Kevin Kostner; Il Destino di un Cavaliere con Heath Ledger; Monster con Charlize Theron; Cucine da incubo, famoso reality culinario di Gordon Ramsay.

Qui sotto è disponibile anche il nuovo logo ufficiale del servizio.

Cosa ne pensate? Gli darete una possibilità quando arriverà in Italia? Fatecelo sapere nei commenti!

